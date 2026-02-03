Іспанія

Каталонці планують підписати нового форварда та центрального захисника, попри фінансові обмеження.

Барселона вже формує стратегію на сезон-2026/27 і не розглядає Роберта Левандовські як ключового гравця в майбутньому складі. Про це повідомляє RAC1, посилаючись на фінансові та спортивні плани клубу.

Наразі каталонцям бракує близько 12 мільйонів євро, щоб повністю відповідати фінансовому правилу Ла Ліги 1:1, однак клуб усе одно розраховує активно працювати на літньому трансферному ринку. Пріоритетами названі придбання центрального нападника та центрального захисника.

У поточному сезоні 37-річний польський форвард провів 26 матчів на клубному рівні, у яких забив 12 м’ячів і віддав одну результативну передачу.

