Іспанія

Наставник каталонців розповів про любов до клубу, атмосферу в команді та амбіції щодо трофеїв.

Головний тренер Барселони Гансі Флік, який відвідав гала-вечір до 120-річчя газети Mundo Deportivo, поділився враженнями від роботи в каталонському клубі.

"Коли я вперше відвідав Камп Ноу, то сказав собі, що одного дня опинюся на цій тренерській лаві. Я дуже люблю цей клуб. Для мене це найкращий клуб у світі.

Я дуже ціную життя в Барселоні. Люди дуже добрі до нашого тренерського штабу.

Працювати тут неймовірно. У мене фантастичний президент, фантастичний тренерський штаб. Гравці приголомшливі. Ми створили чудову атмосферу.

Вигравати титули та досягати успіху для мене дуже важливо. Ми проходимо через прекрасний етап", — сказав Флік.

