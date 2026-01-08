Чудовий грудень від Ламіна.
Ламін Ямаль, Getty Images
08 січня 2026, 19:01
Вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямаля визнано найкращим гравцем чемпіонату Іспанії за підсумками грудня. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.
Минулого місяця 18-річний іспанець провів на полі 270 хвилин та забив 2 голи.
На нагороду також претендували:
Кіліан Мбаппе (Реал) – 270 хвилин на полі, 2 голи, точність пасів – 84,3%, 12 виграних єдиноборств.
Йонуц Раду (Сельта) – 270 хвилин на полі, 0 пропущених голів.
Коке (Атлетіко) – 225 хвилин на полі, 2 голи, точність пасів – 90,4%, 12 виграних єдиноборств.
Херман Валера (Ельче) – 251 хвилина на полі, 2 голи, точність пасів – 86,6%, 23 виграні єдиноборства.