Вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямаля визнано найкращим гравцем чемпіонату Іспанії за підсумками грудня. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

Минулого місяця 18-річний іспанець провів на полі 270 хвилин та забив 2 голи.

На нагороду також претендували:

Кіліан Мбаппе (Реал) – 270 хвилин на полі, 2 голи, точність пасів – 84,3%, 12 виграних єдиноборств.

Йонуц Раду (Сельта) – 270 хвилин на полі, 0 пропущених голів.

Коке (Атлетіко) – 225 хвилин на полі, 2 голи, точність пасів – 90,4%, 12 виграних єдиноборств.

Херман Валера (Ельче) – 251 хвилина на полі, 2 голи, точність пасів – 86,6%, 23 виграні єдиноборства.