Польський форвард зміг відзначитись у воротах 40 різних команд у головному єврокубку.
Роберт Левандовські, Getty Images
29 січня 2026, 19:44
Барселона у матчі восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів впевнено обіграла Копенгаген (4:1).
У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник "блаугранас" Роберт Левандовські.
Таким чином, 37-річний поляк повторив рекорд Ліги чемпіонів, який раніше належав колишньому гравцю каталонського клубу Ліонелю Мессі.
Роберт та Ліонель змогли відзначитися голами у воротах 40 різних клубів у головному єврокубковому турнірі.
На третьому місці цього рейтингу перебуває португалець Кріштіану Роналду, який зміг забити у ворота 38 команд.
