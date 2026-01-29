Ліга чемпіонів

Польський форвард зміг відзначитись у воротах 40 різних команд у головному єврокубку.

Барселона у матчі восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів впевнено обіграла Копенгаген (4:1).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник "блаугранас" Роберт Левандовські.

Таким чином, 37-річний поляк повторив рекорд Ліги чемпіонів, який раніше належав колишньому гравцю каталонського клубу Ліонелю Мессі.

Роберт та Ліонель змогли відзначитися голами у воротах 40 різних клубів у головному єврокубковому турнірі.

На третьому місці цього рейтингу перебуває португалець Кріштіану Роналду, який зміг забити у ворота 38 команд.

