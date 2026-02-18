Іспанія

Орельєн Чуамені отримав пошкодження у переможному матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Півзахисник Реала міг травмуватися. Як повідомляє El Chiringuito, Орельєн Чуамені завершив матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки з болісними відчуттями.

Наразі Чуамені проходить медичне обстеження. Варто нагадати, що саме Орельєн після завершення гри в Лісабоні отримав приз найкращому гравцеві матчу. Реал обіграв Бенфіку на виїзді з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу Вінісіуса Жуніора.

Найближчий матч команда Альваро Арбелоа проведе в суботу, 21 лютого, проти Осасуни на виїзді.

Після цього на мадридців чекає домашня гра-відповідь проти Бенфіки у Лізі чемпіонів.