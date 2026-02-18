Орельєн Чуамені отримав пошкодження у переможному матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки.
Орельєн Чуамені, getty images
18 лютого 2026, 15:43
Півзахисник Реала міг травмуватися. Як повідомляє El Chiringuito, Орельєн Чуамені завершив матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки з болісними відчуттями.
Наразі Чуамені проходить медичне обстеження. Варто нагадати, що саме Орельєн після завершення гри в Лісабоні отримав приз найкращому гравцеві матчу. Реал обіграв Бенфіку на виїзді з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу Вінісіуса Жуніора.
Найближчий матч команда Альваро Арбелоа проведе в суботу, 21 лютого, проти Осасуни на виїзді.
Після цього на мадридців чекає домашня гра-відповідь проти Бенфіки у Лізі чемпіонів.