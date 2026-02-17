Іспанія

Іспанський голкіпер "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Жироною.

Воротар Барселони Жоан Гарсія прокоментував поразку своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти Жирони (1:2).

"Завдання воротаря – рятувати ворота. На жаль, цього разу по наших воротах били набагато частіше, ніж нам цього хотілося б. Мої особисті порятунки не мають великого значення, якщо команда не набирає очок.

Я переконаний, що нам потрібно прогресувати. Ми дозволяємо суперникам забивати занадто часто і без особливих зусиль. Ситуація потребує глибокого аналізу.

Відсутність матчів у середині тижня дозволить нам детально розібрати помилки та попрацювати над ними. Постараємося без зайвих емоцій знайти способи покращити наші результати", — наводить слова Гарсії Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жирона — Барселона.