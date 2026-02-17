Іспанський голкіпер "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Жироною.
Жоан Гарсія, Getty Images
17 лютого 2026, 11:45
Воротар Барселони Жоан Гарсія прокоментував поразку своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти Жирони (1:2).
"Завдання воротаря – рятувати ворота. На жаль, цього разу по наших воротах били набагато частіше, ніж нам цього хотілося б. Мої особисті порятунки не мають великого значення, якщо команда не набирає очок.
Я переконаний, що нам потрібно прогресувати. Ми дозволяємо суперникам забивати занадто часто і без особливих зусиль. Ситуація потребує глибокого аналізу.
Відсутність матчів у середині тижня дозволить нам детально розібрати помилки та попрацювати над ними. Постараємося без зайвих емоцій знайти способи покращити наші результати", — наводить слова Гарсії Marca.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жирона — Барселона.