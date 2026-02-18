Іспанія

Знову свято футболу відбуватиметься в Севільї.

Поточний розіграш Кубка Іспанії перебуває на завершальній стадії, тож традиційно організатори змагань поміж двома півфінальними матчами визначили дату, час та місце проведення вирішальної гри в битві за трофей.

Обійшлось без несподіванок — Естадіо де ла Картуха в Севільї прийматиме зустріч двох найкращих команд Кубка Короля зразка сезону-2025/26.

Гра відбудеться в суботу, 18 квітня 2026 року, о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, що наразі в парах Барселона — Атлетіко та Реал Сосьєдад — Атлетік рахунки 0:4 та 1:0 відповідно.