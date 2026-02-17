Іспанія

Португальського тренера пов’язували з можливим камбеком до іспанського гранда.

Реал Мадрид не зацікавлений у повторному призначенні Жозе Моурінью на посаду головного тренера. Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Останнім часом у ЗМІ активно з’являлися чутки про можливе повернення португальського фахівця до мадридського клубу, особливо на тлі майбутнього протистояння його Бенфіки з Реалом у плей-оф Ліги чемпіонів.

Втім, за інформацією джерела, у керівництва "вершкових" взагалі немає ніяких планів щодо такого кроку.

Моурінью вже працював у мадридському Реалі та здобув із командою перемогу в Ла Лізі та Кубку Іспанії. Він залишив клуб у 2014 році. Після цього він очолював Челсі, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Рому, а нині працює з Бенфікою.