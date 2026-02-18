Іспанія

Півзахисник каталонців відновився після травми і готовий допомогти команді у грі проти Леванте.

Півзахисник Барселони Педрі через травму пропустив близько місяця. Втім, є хороша новина — футболіст повертається до строю. Як повідомляє AS, Педрі зможе допомогти "синьо-гранатовим" у найближчому матчі чемпіонату Іспанії проти Леванте.

У сезоні-2025/26 Педрі провів 25 матчів, у яких записав на свій рахунок два голи та вісім гольових передач на партнерів.

Барселона наразі перебуває на другій позиції в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від Реала на два очки.

Матч проти Леванте буде для каталонців домашнім і відбудеться в неділю, 22 лютого.