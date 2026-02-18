Іспанія

Майбутнє 19-річного центрбека мадридці визначать у найближчі місяці.

Арсенал із жовтня уважно відстежує прогрес центрального захисника мадридського Реала Віктора Вальдепеньяса. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, інтерес до 19-річного іспанця також проявляє Мілан. Обидва клуби розглядають молодого оборонця як перспективне підсилення на майбутнє.

Очікується, що Реал ухвалить рішення щодо подальшої долі футболіста протягом найближчих місяців. Контракт Вальдепеньяса з мадридським клубом чинний до 30 червня 2029 року.

У поточному сезоні захисник провів один матч за першу команду Реала, зіграв три поєдинки в Юнацькій лізі УЄФА за команду U-19, де відзначився голом, а також записав на свій рахунок 22 матчі за Реал Кастілью, забивши один м’яч і віддавши одну результативну передачу.

Крім того, Віктор Вальдепеньяс має п’ять матчів у складі збірної Іспанії U-19.