Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 16 лютого 2026 року.

Жирона у матчі 24 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобула перемогу над Барселоною (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 59 хвилині зусиллями Пау Кубарсі, який вивів "блаугранас" вперед, проте за три хвилини Тома Лемар скористався результативною передачею українця Владислава Ваната і зрівняв цифри на табло.

Перемогу команді Мічела забезпечив результативний удар Франа Бельтрана, який забив на 87 хвилині.

Також зазначимо, що Жирона закінчувала зустріч у меншості після вилучення Жоеля Роки на дев'ятій компенсованій хвилині до другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Барселона у рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Жирона — Барселона 2:1

Голи: Лемар, 62, Бельтран, 87 - Кубарсі, 59.

Жирона: Гассаніга — Рінкон, Рейс, Блінд, Мартін — Циганков, Лемар (Бельтран, 67), Вітсель, Мартін, Хіль (Рока, 68) — Ванат (Ечеверрі, 74).

Барселона: Гарсія (Араухо, 73) — Кунде, Кубарсі, Гарсія (Араухо, 73), Мартін (Бальде, 63) — Лопес, де Йонг, Ольмо (Берналь, 80) — Ямаль, Торрес (Левандовські, 73), Діас (Бардагжі, 64).

Попередження: Рейс — Гарсія, Кунде.

Вилучення: Рока, 90+9.