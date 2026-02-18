Інше

Екснападник Колоса-2 опублікував відео та пояснення щодо конфлікту з ТЦК.

Спортсмен Данило Колесник прокоментував інцидент, який стався біля територіального центру комплектування. Його позицію оприлюднила Станіслава Ковальська, оскільки, за наявною інформацією, у футболіста вилучено мобільний телефон.

У своїй заяві Колесник наголосив, що діяв із міркувань справедливості та не мав наміру уникати відповідальності:

"Я — спортсмен. Усе моє життя побудоване на дисципліні, результаті та відповідальності за свої дії. Я звик боротися — чесно, відкрито і за правилами. У ситуації, яка сталася, я вступився за людину, щодо якої, на моє переконання, застосовувалися неправомірні дії. Зафіксовано відео, на якому видно, що проти нас були представники ТЦК, які мали при собі зброю. Нас було менше, ми були беззбройні", — йдеться у повідомленні.

Футболіст запевнив, що не переховувався та сам звернувся до правоохоронців:

"Я не нападав. Я не переховувався. Я не уникав відповідальності. Навпаки — я самостійно прийшов до відділку поліції, добровільно надав відео та пояснення. Мене не затримували. Це можуть підтвердити свідки", — зазначив Колесник.

Він також підкреслив, що підтримує Збройні Сили України та поважає військових:

"Я підтримую Збройні Сили України. Я поважаю кожного воїна, який сьогодні захищає країну на передовій. Якщо моя емоційна реакція когось із військових образила — я готовий вибачитися. Але правда повинна бути встановлена. Я не можу погодитися з тим, щоб представники будь-якого органу прикривалися авторитетом фронту та використовували силу або погрозу застосування зброї проти беззбройних громадян", — заявив спортсмен.

Окремо Колесник наголосив, що має намір добиватися правової оцінки подій у законний спосіб:

"Я українець. Я завжди відстоював свою позицію — і на спортивній арені, і в житті. Я не буду мовчати, якщо бачу несправедливість. Я діятиму в межах закону і домагатимуся правової оцінки подій. Мій шлях — це шлях сили через закон", — підсумував він.