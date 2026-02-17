Іспанія

Орендований у Манчестер Сіті півзахисник Жирона Клаудіо Ечеверрі визнав, що контактував із захисником Барселона Жюлем Кунде перед вирішальним голом у каталонському дербі.

Поєдинок завершився перемогою Жирони з рахунком 2:1. Переможний м’яч на 86-й хвилині забив Фран Белтран, однак епізод викликав хвилю обурення з боку гравців і тренерського штабу Барселони. Після боротьби Ечеверрі з Кунде арбітр дозволив продовжити гру, а VAR не скасував взяття воріт.

Після фінального свистка аргентинець прокоментував суперечливий момент:



"Так, я наступив Кунде на ногу, але я біг на швидкості й не зробив цього навмисно. Якби суддя зафіксував це як фол, я б зрозумів".

Матч вийшов надзвичайно напруженим. Пау Кубарсі відкрив рахунок ударом головою, Томас Лемар швидко відновив рівновагу, а в компенсований до першого тайму час Ламін Ямаль не реалізував пенальті. У підсумку пізній гол Бельтрана приніс господарям важливі три очки.

Головний тренер Жирони Мічел став на захист своєї команди:



"Зосереджуватися на одному епізоді після такого видовища — це применшувати якість футболу. Ми заслужили цю перемогу".

Перемога дозволила Жироні відірватися від зони вильоту та піднятися на 12-те місце в турнірній таблиці, тоді як для Барселони поразка може мати серйозні наслідки в боротьбі за титул.