Україна

Новачок вже зіграв у контрольному матчі Карпат на іспанському зборі.

Львівські Карпати офіційно оголосили про підписання контракту з 20-річним бразильським півзахисником Ерікі Даніелем Родрігесом Бенто. Деталі угоди клуб наразі не розкриває, проте ЗМІ повідомляли, що контракт розрахований на три сезони, а трансфер обійшовся Карпатам близько 100 тисяч євро.

Ерікі розпочав свою футбольну кар’єру у команді Естрела Потігуар, пізніше продовжив навчання у структурі Греміо, а згодом перебрався до Коімбра Еспорте. Влітку 2025 року бразилець залишив Бразилію та підписав контракт з вірменським Ваном. У 14 матчах Прем’єр-ліги Вірменії хавбек забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Новачок уже взяв участь у контрольному матчі Карпат на іспанському зборі проти китайського Тяньцзіня. Півзахисник провів повноцінний поєдинок і показав свої навички на полі, що дозволяє розраховувати на його внесок у першу команду найближчим часом.

Нагадаємо, Карпати розпочнуть свої виступи в 2026 році матчем проти донецького Шахтаря, в неділю, 22 лютого.