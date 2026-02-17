Іспанія

Каталонський клуб опинився в епіцентрі скандалу після суперечливого програшу Жироні.

Поразка Барселони від Жирони з рахунком 1:2 не лише відкинула команду Гансі Фліка на друге місце в Ла Лізі, поступившись лідерством мадридському Реалу, а й спровокувала гучний скандал навколо якості суддівства в Іспанії.

Головною точкою кипіння став переможний гол Франа Белтрана на 86-й хвилині, який був зарахований попри підозру на фол проти захисника Барси Жюля Кунде на початку атаки.

Бразильський вінгер Рафінья не стримував емоцій у соцмережах. У своєму Instagram він опублікував пост, у якому визнав помилки команди, але прямо вказав на подвійні стандарти арбітрів:

"Нам є що вдосконалювати, але не тільки нам. Дуже складно, коли правила для всіх різні — незалежно від того, на твою користь вони чи ні. Якщо нам доведеться грати проти всіх, щоб перемогти, нехай буде так... Ми це зробимо", — написав гравець.

Ці слова стали відображенням настрою в роздягальні Барселони, де панує відчуття облоги та несправедливого ставлення з боку суддівського корпусу.

Головний тренер Гансі Флік після матчу був стриманішим, проте його коротка реплика журналістам — "Що ви думаєте? Там був фол, правда? Більше нічого не треба говорити" — чітко дала зрозуміти його позицію. Тренер надав команді два дні відпочинку, щоб зняти емоційну напругу.

Водночас керівництво клубу вже висловило офіційний протест Технічному комітету арбітрів. В офісі Барселони вважають, що серія помилок VAR у останніх матчах (зокрема скасований гол у кубковій грі з Атлетіко та неперебитий пенальті Ламіна Ямаля) свідчить про системну проблему.