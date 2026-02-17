Іспанія

Тренер Жирони поділився емоціями після важливих трьох очок у чемпіонаті.

У 24-му турі Ла Ліги Жирона на своєму полі обіграла Барселона з рахунком 2:1, завдавши серйозного удару по турнірних амбіціях підопічних Ганс-Дітер Флік.

Після матчу чимало обговорень викликали суддівські рішення. Ексарбітр Буррулл, коментуючи другий гол господарів, заявив, що не побачив фолу Ечеверрі на Кунде. Також він зазначив, що в епізоді з падінням Ольмо було очевидно, що Блінд завдав удару — саме тому пенальті виглядав обґрунтованим.

Головний тренер Жирони підкреслив важливість перемоги:

"Ми перебуваємо в ситуації, коли група з десяти команд бореться за виживання. Три очки проти Барси — це більше, ніж просто три очки. Вони зазвичай перемагають майже кожного".

Наставник також висловився щодо спірного моменту наприкінці гри:

"Я думаю, це була контратака. Якщо арбітр не свистить, VAR правильно не втручається. Подібні підкати часто трактуються по-різному — це рішення судді".

Крім того, Мічел зізнався, що клуб намагався підписати Ечеверрі ще в червні, відзначивши його талант і потенційну користь для команди.

Попри перемогу, коуч віддав належне супернику:

"Барса багато бігала й провела винятковий матч. Нам було нелегко. Ми добре використовували низький блок і змусили їх часто повертатися назад, через що вони постраждали більше, ніж мали б".

Також Мічел позитивно відгукнувся про роботу Фліка:

"Мені подобається стиль Фліка та його вміння знаходити рішення для гравців. Коли все виходить, ти почуваєшся дуже успішним як тренер".