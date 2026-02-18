Італія

Мілан отримає близько 7 мільйонів євро, контракт гравця розрахований до 2028 року.

Болонья офіційно оголосила про підписання повноцінного контракту з півзахисником Мілана Томмазо Побегою. Клуб активував умову обов’язкового викупу, яка була прописана в орендній угоді 26-річного футболіста.

Побега виступав за Болонью протягом останніх півтора сезону. Вперше він приєднався до команди влітку 2024 року на правах оренди з правом викупу, а згодом, у 2025-му, сторони погодили нову угоду — цього разу з умовним зобов’язанням викупу.

Tommy stays Rossoblu until 2028 ❤️💙



Bologna FC 1909 have exercised their option to make Tommaso Pobega’s move from AC Milan permanent: the midfielder has signed with the Club until 30 June 2028, with an option for a further season.#WeAreOne pic.twitter.com/3LqwPZBsUK — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) February 18, 2026

За інформацією італійських ЗМІ, пункт про обов’язковий викуп було активовано після того, як Болонья набрала необхідну кількість очок у лютому — зокрема після виїзної перемоги над Торіно (2:1). У середу клуб підтвердив, що відтепер Побега є гравцем команди на постійній основі.

Новий контракт півзахисника розрахований до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон. Повідомляється, що сума трансферу становить близько 7 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Томмазо Побега провів за Болонью 25 матчів у всіх турнірах, забив три м’ячі та віддав дві результативні передачі. Згідно з даними Transfermarkt, орієнтовна ринкова вартість футболіста становить 9 мільйонів євро.