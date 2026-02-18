Іспанія

Іспанська преса залишилася незадоволеною грою нідерландського півзахисника в матчі проти Жирони.

У понеділок Барселона поступилася в гостях у Жирони з рахунком 1:2. За підсумками туру "синьо-гранатові" втратили лідерство в Ла Лізі. Іспанська преса почала критикувати півзахисника Барселони Френкі де Йонга, який провів на полі 90 хвилин із капітанською пов’язкою.

Видання The Touchline наводить підбірку коментарів провідних іспанських медіа:

Marca: "Де Йонг не може конвертувати володіння м'ячем у перевагу та демонструє замало креативності".

Mundo Deportivo: "Йому не вистачає авторитету півзахисника в команді, яка прагне повернути собі перше місце. Він робить лише рутинні паси та нерішучі оборонні дії".

Sport: "Де Йонг показує хорошу гру, коли Барселона явно домінує, але має труднощі, коли виникає дисбаланс. Саме тоді проявляються його слабкі сторони".

Наразі Барселона відстає від Реала на два очки.