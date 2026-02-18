Бразильський захисник "вершкових" почав роботу з м'ячем після важкої травми стегна.
Едер Мілітао, Getty Images
18 лютого 2026, 15:49
Центральний захисник мадридського Реала Едер Мілітао розпочав тренування з м'ячем, про це інформує газета Marca.
Бразильський футболіст на початку грудня потрапив до лазарету "королівського" клубу. Він отримав пошкодження стегна в поєдинку чемпіонату Іспанії проти Сельти. У пресі повідомлялося, що на відновлення Мілітао піде близько чотирьох місяців.
У нинішньому сезоні іспанської Ла Ліги 28-річний захисник взяв участь у 13 поєдинках "королівського" клубу. Бразилець забив гол, зробив результативну передачу та отримав дві жовті картки.
Контракт захисника з Реалом розрахований до літа 2028 року.
