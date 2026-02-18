Ліга чемпіонів

Наставник Боруссії підкреслив прогрес команди та відзначив внесок Гірассі.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач прокоментував перемогу над Аталантою (2:0) у першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів, підкресливши, що команда виконала заплановане.

"Я дуже задоволений – ми грали в хороший футбол, забили два голи і добре попрацювали в другому таймі. Ми дуже старанно працювали над декількома речами, і сьогодні ввечері добре впоралися з ними", — зазначив наставник.

Ковач окремо відзначив внесок Серу Гірассі, який став одним із ключових гравців матчу.



"Гірассі забив гол і віддав гольову передачу — це саме те, що нам потрібно. У таких матчах важливо, щоб лідери брали на себе відповідальність", — підкреслив тренер.

Не залишив без уваги фахівець і гру Вальді, назвавши його прикладом для команди:



"Вальді був абсолютним лідером минулого сезону, граючи як у центрі, так і на правому фланзі. Він лідер і завжди тримається. Сьогодні він також дуже допоміг Луці. Вальді — скеля. Приклад для наслідування і боєць. На полі і поза ним — саме таким я його бачу", — сказав Ковач.

У свою чергу головний тренер Аталанти Раффаеле Палладіно заявив, що його команда не втратила надії на вихід до наступного раунду. Італійський наставник вірить у камбек і переконаний, що в матчі-відповіді домашній стадіон стане справжнім випробуванням для суперника.