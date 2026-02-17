Іспанія

Форвард Реала розглядається як варіант після кадрових втрат у національній команді.

Нападник мадридського Реала Гонсало Гарсія опинився у сфері інтересів тренерського штабу збірної Іспанії напередодні чемпіонату світу 2026 року. За інформацією іспанських медіа, ініціатором можливого виклику є головний тренер Луїс де ла Фуенте.

Наставник "червоної фурії" змушений шукати нові варіанти в центрі нападу після травми Саму Агехови. У цьому контексті кандидатура Гарсії виглядає перспективною, зважаючи на його стабільні виступи у складі "вершкових".

У поточному сезоні 21-річний форвард провів 27 матчів у всіх турнірах, відзначившись шістьма голами та двома результативними передачами.