Іспанія

Мерсисайдці планують зберегти Домініка Собослаї, попри чутки про його мрію грати за мадридський клуб.

Останніми тижнями преса активно пов'язує півзахисника Ліверпуля Домініка Собослаї з переходом у Реал. Чутки підігрів тренер збірної Угорщини Марко Россі, зазначивши, що футболіст з дитинства мріяв виступати за "королівський" клуб.

Попри це, Ліверпуль не має наміру продавати свого лідера.

Як повідомляє TEAMtalk, мерсисайдці розраховують продовжити контракт із Собослаї, і переговорний процес уже просувається.

Діюча угода 25-річного угорця з Ліверпулем розрахована до середини 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 85 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль долучився до боротьби за Діоманде.