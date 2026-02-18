Мерсисайдці планують зберегти Домініка Собослаї, попри чутки про його мрію грати за мадридський клуб.
Домінік Собослаї, Getty Images
18 лютого 2026, 16:28
Останніми тижнями преса активно пов'язує півзахисника Ліверпуля Домініка Собослаї з переходом у Реал. Чутки підігрів тренер збірної Угорщини Марко Россі, зазначивши, що футболіст з дитинства мріяв виступати за "королівський" клуб.
Попри це, Ліверпуль не має наміру продавати свого лідера.
Як повідомляє TEAMtalk, мерсисайдці розраховують продовжити контракт із Собослаї, і переговорний процес уже просувається.
Діюча угода 25-річного угорця з Ліверпулем розрахована до середини 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 85 мільйонів євро.
