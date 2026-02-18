Іспанія

Алехандро Бальде став пріоритетною ціллю "червоних дияволів" для підсилення лівого флангу оборони.

Захисник Барселони Алехандро Бальде може перебратися до Англії. За даними TEAMtalk, у підписанні іспанця серйозно зацікавлений Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" розглядають Бальде як основну трансферну ціль на позицію лівого захисника.

Найближчим часом МЮ може зробити першу пропозицію щодо трансферу захисника у розмірі 40 мільйонів євро.

Алехандро Бальде є вихованцем Барселони. Його контракт із "синьо-гранатовими" розрахований до 30 червня 2028 року. У нинішньому сезоні захисник провів 32 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився трьома результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість Бальде у 60 мільйонів євро.

