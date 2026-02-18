Нідерланди. Новина

Англійський вінгер прокоментував перехід до Феєнорда.

Англійський вінгер Рахім Стерлінг прокоментував свій перехід до Феєнорда.

Футболіст приєднався до роттердамського клубу на правах вільного агента та зізнався, що ретельно обмірковував подальший етап кар’єри.

"Завдяки статусу вільного агента я нарешті мав час подумати про свій наступний крок. Я не поспішав і спілкувався з кількома клубами та їхніми тренерами. Це було потрібно, щоб повністю зрозуміти, яку роль вони бачать для мене, і переконатися, що я справді зможу бути корисним новій команді.

Після тривалих розмов із Деннісом і Робіном я переконався, що Феєнорд — це місце, де я буду щасливим і водночас важливим для команди. Гра за кордоном — це для мене абсолютно новий виклик, який я із задоволенням приймаю. Я з нетерпінням чекаю на початок роботи. Феєнорду, а особливо Робіну та Деннісу, дякую за терпіння та професіоналізм протягом усього цього процесу», — цитує Стерлінга офіційний сайт Феєнорда.

Очікується, що 31-річний англієць найближчим часом приєднається до загальної групи та може дебютувати вже в найближчих матчах чемпіонату Нідерландів.