Нідерланди. Новина
Англійський вінгер прокоментував перехід до Феєнорда.
Рахім Стерлінг, Getty Images
18 лютого 2026, 18:58
Англійський вінгер Рахім Стерлінг прокоментував свій перехід до Феєнорда.
Футболіст приєднався до роттердамського клубу на правах вільного агента та зізнався, що ретельно обмірковував подальший етап кар’єри.
"Завдяки статусу вільного агента я нарешті мав час подумати про свій наступний крок. Я не поспішав і спілкувався з кількома клубами та їхніми тренерами. Це було потрібно, щоб повністю зрозуміти, яку роль вони бачать для мене, і переконатися, що я справді зможу бути корисним новій команді.
Після тривалих розмов із Деннісом і Робіном я переконався, що Феєнорд — це місце, де я буду щасливим і водночас важливим для команди. Гра за кордоном — це для мене абсолютно новий виклик, який я із задоволенням приймаю. Я з нетерпінням чекаю на початок роботи. Феєнорду, а особливо Робіну та Деннісу, дякую за терпіння та професіоналізм протягом усього цього процесу», — цитує Стерлінга офіційний сайт Феєнорда.
Очікується, що 31-річний англієць найближчим часом приєднається до загальної групи та може дебютувати вже в найближчих матчах чемпіонату Нідерландів.