Відомий іспанський наставник ризикує втратити роботу в Греції через незадовільні результати.

Кар'єра Рафи Бенітеса в Афінах опинилася під загрозою. Як повідомляє Goal.com з посиланням на грецькі ЗМІ, керівництво Панатінаїкоса готове звільнити 65-річного фахівця через невдалий виступ команди в поточному сезоні.

Бенітес очолив грецький клуб у жовтні з великими амбіціями та зарплатою близько 3,5 млн фунтів на рік. Проте очікуваного прориву не сталося: У 25 матчах під його керівництвом команда здобула лише 13 перемог і зазнала 6 поразок. Клуб перебуває на 5-му місці, а відставання від зони Ліги чемпіонів лише зросло.

Повідомляється про невдоволення гравців методами тренувань і недостатнім тактичним аналізом суперників. Керівництво клубу поставило Бенітесу ультиматум: у нього є лише два матчі, щоб врятувати свою посаду — проти Вікторії (Пльзень) у Лізі Європи та ОФІ (Крит) у чемпіонаті.

Якщо Бенітеса звільнять, головним претендентом на його місце є 47-річний хорват Ігор Бішчан. Символічно, що Бішчан грав під керівництвом Бенітеса у Ліверпулі і був у складі легендарної команди, яка виграла Лігу чемпіонів у Стамбулі 2005 року.

Хорват, який також виступав за Панатінаїкос як гравець, наразі перебуває без клубу після відходу з катарського Аль-Ахлі. Для Бенітеса це може стати черговим коротким і невдалим періодом у кар'єрі після звільнень з Евертона та Сельти.