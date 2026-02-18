Німеччина

Мерсисайдці розглядають вінгера Баварії Майкла Олісе як наступника єгипетського лідера.

Ліверпуль розглядає вінгера Баварії Майкла Олісе як потенційну заміну Мохамеду Салаху. За даними TEAMtalk, "червоні" вважають, що француз ідеально замінить египтянина.

Однак проблема полягає в тому, що Баварія не має наміру продавати свого футболіста. Крім того, мюнхенський клуб готовий запропонувати Олісе нову угоду, попри те, що його чинний контракт розрахований до літа 2029 року. Сам вінгер також не поспішає повертатися до АПЛ.

Майкл Олісе перейшов до Баварії з Крістал Пелес у 2024 році за 53 мільйони євро. У нинішньому сезоні вінгер провів за мюнхенський клуб 34 матчі у всіх турнірах, у яких забив 13 голів та віддав 25 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Баварія не викупить Джексона після оренди.