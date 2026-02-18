Португалія

Лісабонський клуб відреагував на ситуацію після матчу з Реалом Мадрид.

Напередодні мадридський Реал обіграв лісабонську Бенфіку в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Головною подією зустрічі при цьому стала навіть не футбольна складова, а інцидент, що стався одразу після переможного м’яча "бланкос", який забив Вінісіус Жуніор на початку другого тайму.

Тоді святкування гравця гостей спровокувало конфлікт поміж ним та аргентинським нападником Бенфіки Джанлукою Престіанні, під час якого, як заявив сам Вінісіус, він почув на свою адресу расистські висловлювання.

Уже після гри бразилець прокоментував епізод у соціальних мережах. У відповідь на це свою позицію опублікував і сам Престіанні, а також УЄФА. Свою офіційну позицію тепер висловила лісабонська Бенфіка:

"Бенфіка ставиться з повним духом співпраці, прозорості, відкритості та прагнення до з’ясування обставин до дій, сьогодні оголошених УЄФА, у зв’язку з імовірним випадком расизму, що стався під час матчу проти Реал Мадрид.

Клуб чітко й однозначно підтверджує свою історичну та безкомпромісну відданість захисту цінностей рівності, поваги та інклюзії, які відповідають основоположним принципам його заснування і символом яких є Еусебіу.

Бенфіка також повторює, що повністю підтримує та беззастережно вірить у версію, представлену гравцем Джанлукою Престіанні, чия поведінка на службі клубу завжди вирізнялася повагою до суперників, інституцій та принципів, що визначають ідентичність Бенфіки. Клуб шкодує про кампанію з дискредитації, жертвою якої став футболіст», — йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті Бенфіки.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лісабонською Бенфікою відбудеться 25 лютого.