Іспанія

Гості забили чотири м’ячі поспіль і вирвали перемогу у видовищному матчі Ла Ліги.

Алавес здобув одну з найяскравіших перемог сезону, обігравши Сельту з рахунком 4:3 у матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії.

Поєдинок у Віго розпочався повністю під контролем господарів. До 37-ї хвилини Сельта впевнено вела 3:0: дубль оформив Ферран Жутгла, ще один м’яч забив Уго Альварес.

Втім, після цього гра кардинально змінилася. Алавес зумів переломити хід зустрічі та здійснив вражаючий камбек. Двічі відзначився Тоні Мартінес, ще по голу забили Анхель Перес і Абде Реббаш, принісши своїй команді перемогу.

Завдяки цьому результату Алавес набрав 31 очко та піднявся із зони вильоту. Сельта, маючи 41 бал, наразі посідає шосте місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

Сельта — Алавес 3:4

Голи: Жутгла, 19, 37, Альварес, 27 - Мартінес, 45+3, 74, Перес, 50, Реббаш, 78

Сельта: Раду — Родрігес, Айду (Аспас, 82), Домінгес — Нуньєс (Каррейра, 54), Сотело, Мінгеса (Лопес, 54), Альварес — Ель-Абделлауі (Руеда, 69), Іглесіас (Дуран, 69), Жутгла

Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Пачеко (Гуріді, 46), Парада — Перес, Бланко, Ібаньєс (Реббаш, 46), Аленья (Суарес, 46) — Боє (Діабате, 46), Мартінес (Коскі, 90)

Попередження: Родрігес, Лопес — Пачеко, Суарес