Впевнена заява бельгійця.
Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про можливість побити рекорд Бундесліги за кількістю голів протягом одного сезону.
"Я не з тих, хто хоче говорити про подібні рекорди. Мене це не дуже цікавить.
Думаю, ми поб'ємо цей рекорд, але я маю інші пріоритети – ніколи не забувати про наші сильні сторони і переносити їх на поле незалежно від суперника", – сказав Компані.
Зазначимо, що рекорд у 101 гол за один сезон Бундесліги належить якраз Баварії. Наразі у "рекордмайстер" 97 забитих м'ячів за сім турів до кінця чемпіонату.