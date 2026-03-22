Німеччина

Впевнена заява бельгійця.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про можливість побити рекорд Бундесліги за кількістю голів протягом одного сезону.

"Я не з тих, хто хоче говорити про подібні рекорди. Мене це не дуже цікавить.

Думаю, ми поб'ємо цей рекорд, але я маю інші пріоритети – ніколи не забувати про наші сильні сторони і переносити їх на поле незалежно від суперника", – сказав Компані.

Зазначимо, що рекорд у 101 гол за один сезон Бундесліги належить якраз Баварії. Наразі у "рекордмайстер" 97 забитих м'ячів за сім турів до кінця чемпіонату.