Німеччина

Майнц здобув важливу перемогу над Айнтрахтом у матчі 27-го туру Бундесліги, обігравши суперника з рахунком 2:1.

Господарі швидко вийшли вперед — уже на 6-й хвилині Пауль Небель відкрив рахунок. Проте Айнтрахт доволі швидко відповів: на 20-й хвилині Натаниель Браун відновив рівновагу.

Основні події розгорнулися наприкінці зустрічі. Коли матч наближався до нічиєї, Небель знову сказав своє слово, забивши на 89-й хвилині та оформивши дубль, який приніс Майнцу перемогу.

Після цього результату Айнтрахт із 38 очками залишається на сьомій позиції в турнірній таблиці, тоді як Майнц, набравши 30 балів, піднявся на 11-те місце.

Майнц - Айнтрахт Франкфурт 2:1

Голи: Небель, 6, 89 - Браун, 20

Майнц: Батц — да Кошта, Пош, Кор — Відмер, Небель, Сано, Сон (Кавасакі, 81), Мвене (Ферачніг, 69) — Тіц (Вайпер, 69), Бекер (Мелоні, 90)

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Коллінз (Ніклас Баум, 65), Теат, Аменда, Браун (Скірі, 46) — Доан (Їлмаз Узун, 79), Ларссон, Шаїбі (Кнауфф, 79) — Калімуендо, Буркардт, Баоя (Амаймуні, 58)

Попередження: Тіц, Мвене — Доан