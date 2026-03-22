Англія

Керівництво клубу продовжує довіряти Ліаму Росеньйору та розраховує на прогрес команди

У Челсі наразі не розглядають варіант із відставкою головного тренера Ліама Росеньйора, попри невдалі результати команди в останніх матчах.

За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, керівництво лондонського клубу незадоволене поточною формою команди, яка програла чотири поєдинки поспіль у всіх турнірах. Водночас у клубі враховують обставини, за яких Росеньйор очолив команду — він прийшов по ходу сезону і не мав повноцінної підготовки.

У Челсі продовжують вірити у наставника та його здатність змінити ситуацію. Сам тренер неодноразово підкреслював, що має підтримку з боку керівництва, а також працює над покращенням результатів і планує разом із клубом підготовку до літнього трансферного вікна.

Незважаючи на складний відрізок, стратегічна мета Челсі залишається незмінною — боротьба за потрапляння до Ліги чемпіонів у наступному сезоні.