Українець вчить основного воротаря Барси.

Воротар каталонської Барселони Жоан Гарсія розповів у кого із сучасних голкіперів він вчиться. Його слова наводить Barca Universal.

"Я люблю футбол і намагаюся брати найкраще від кожного. Я багато чому навчився у таких воротарів, як тер Штеген, Трубін та Щесни.

Це правда, у мене не було конкретного кумира, але я вчився у всіх них. Треба це робити постійно, щоб прогресувати не зупиняючись", — сказав Гарсія.

У поточному сезоні Жоан Гарсія провів за Барселону 36 матчів, пропустив 35 м'ячів та 15 разів відіграв "на нуль".