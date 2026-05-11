Керівництво мадридців незадоволене атмосферою всередині команди та може відмовитися від традиційного принципу визначення капітана.

Реал Мадрид розглядає можливість серйозних змін у структурі команди після невдалого сезону без трофеїв.

Як повідомляє Marca, президент клубу Флорентіно Перес та керівництво планують обговорити реформу системи капітанства, яка нині базується на принципі старшинства (на тому, наскільки довго гравець перебуває у клубі).

За інформацією джерела, у клубі вважають, що проблеми команди пов’язані не лише з ігровими аспектами, а й із внутрішньою атмосферою та браком лідерів у роздягальні. Після втрати чемпіонського титулу в Ла Лізі на користь Барселони та завершення сезону без великих трофеїв у Реалі назріла потреба в масштабному перезавантаженні.

Також зазначається, що Флорентіно Перес опинився під хвилею критики через свою відсутність у ключові моменти непростого сезону. Зокрема, невдоволення викликала реакція керівництва на внутрішні конфлікти між гравцями, які стали публічними.

Очікується, що Альваро Арбелоа не залишиться на посаді головного тренера команди наступного сезону. Водночас кадрові зміни можуть торкнутися не лише тренерського штабу, а й складу команди загалом — у клубі готують ширшу спортивну перебудову з потенційними трансферами та відходом окремих футболістів.

Одним із головних питань залишається саме лідерство всередині колективу. У Реалі сумніваються, що чинна модель із автоматичним призначенням капітана за стажем відповідає нинішнім потребам команди, тому вже цього літа система може зазнати суттєвих змін.