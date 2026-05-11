Іспанія

Італійські гранди вивчають можливість підписання досвідчених зірок на тлі високих фінансових вимог.

Агент Піні Захаві, який представляє інтереси захисника Реала Давіда Алаби та форварда Барселони Роберта Левандовські, запропонував своїх клієнтів клубам Серії А. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, Захаві провів попередні переговори з Міланом та Ювентусом, представивши обох футболістів як потенційні підсилення для літнього трансферного вікна. Італійські клуби вислухали пропозицію щодо Алаби, однак зважатимуть на його історію травм перед ухваленням рішення. Окрім Серії А, австрійцем також цікавляться клуби з США та Саудівської Аравії, а також Зальцбург, який бачить у ньому можливого наставника для молодих гравців.

Щодо Левандовські, агент озвучив Мілану та Ювентусу фінансові умови потенційного контракту. Йдеться про зарплату на рівні 8 мільйонів євро за сезон, що наразі є суттєвим навантаженням для обох клубів.

Очікується, що рішення щодо обох гравців італійські гранди ухвалюватимуть ближче до відкриття літнього трансферного вікна, оцінюючи як фінансові можливості, так і спортивну доцільність таких підписань.