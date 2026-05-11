Туринці сподіваються випередити Барселону в боротьбі за півзахисника Манчестер Сіті.
Бернарду Сілва, Getty Images
11 травня 2026, 18:18
Ювентус продовжує працювати над трансфером атакуючого півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви під час літнього трансферного вікна.
Як повідомляє Tuttosport, найближчими днями керівництво туринського клубу проведе нові переговори з агентом футболіста Жорже Мендешем.
За інформацією джерела, генеральний директор Ювентуса Дам’єн Комоллі має зустрітися з відомим португальським агентом, щоб обговорити можливий переїзд 31-річного хавбека до Турина. У клубі налаштовані серйозно та сподіваються виграти конкуренцію в Барселони й інших претендентів на гравця.
Нещодавно Бернарду Сілва підтвердив, що залишить Манчестер Сіті після завершення сезону, провівши дев’ять успішних років у складі англійського гранда. Португалець хоче продовжити виступи на найвищому рівні в Європі, попри щедрі пропозиції з МЛС та Саудівської Аравії.
Втім, для здійснення такого трансферу Ювентусу спершу необхідно гарантувати собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон. Саме участь у головному єврокубку є одним із ключових факторів для самого футболіста, а також важливою умовою для фінансової сторони потенційної угоди.