Італія

Туринці сподіваються випередити Барселону в боротьбі за півзахисника Манчестер Сіті.

Ювентус продовжує працювати над трансфером атакуючого півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви під час літнього трансферного вікна.

Як повідомляє Tuttosport, найближчими днями керівництво туринського клубу проведе нові переговори з агентом футболіста Жорже Мендешем.

За інформацією джерела, генеральний директор Ювентуса Дам’єн Комоллі має зустрітися з відомим португальським агентом, щоб обговорити можливий переїзд 31-річного хавбека до Турина. У клубі налаштовані серйозно та сподіваються виграти конкуренцію в Барселони й інших претендентів на гравця.

Нещодавно Бернарду Сілва підтвердив, що залишить Манчестер Сіті після завершення сезону, провівши дев’ять успішних років у складі англійського гранда. Португалець хоче продовжити виступи на найвищому рівні в Європі, попри щедрі пропозиції з МЛС та Саудівської Аравії.

Втім, для здійснення такого трансферу Ювентусу спершу необхідно гарантувати собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон. Саме участь у головному єврокубку є одним із ключових факторів для самого футболіста, а також важливою умовою для фінансової сторони потенційної угоди.