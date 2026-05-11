Відомий іспанський функціонер повернувся до роботи після Астон Вілли.

Еспаньйол офіційно оголосив про призначення Рамона Родрігеса, більш відомого як Мончі, на посаду спортивного директора клубу. Деталі контракту між сторонами не розголошуються.

✍️ OFICIAL | Monchi, nou director general esportiu de l'#RCDE. — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) May 11, 2026

Раніше повідомлялося, що запрошення Мончі стане частиною масштабних змін у структурі Еспаньйола після невдалого другого кола сезону.

Мончі є одним із найавторитетніших спортивних директорів сучасного футболу. Найбільших успіхів іспанець досяг під час роботи у Севільї, де двічі обіймав цю посаду — з 2000 по 2017 рік та з 2019 по 2023-й. Також функціонер працював у Ромі у період з 2017 по 2019 рік.

Останнім місцем роботи Мончі була Астон Вілла. В англійському клубі він займав посаду директора з футбольних операцій, яку залишив у вересні 2025 року.

Нагадаємо, у першій частині сезону Еспаньйол перебував у зоні єврокубків Прімери, однак після зимової паузи команда різко здала. Каталонці ще не перемагали у 2026 році, а їхня остання перемога датується 22 грудня минулого року.

За три тури до завершення чемпіонату Еспаньйол посідає 14-те місце у турнірній таблиці, випереджаючи зону вильоту лише на два очки. Наступний матч команда проведе 13 травня проти Атлетіка.