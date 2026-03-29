Але до рівня розмови поміж клубами ще далеко.

Каталонська Барселона планує активно провести цьогорічне літнє трансферне вікно та розраховує на принаймні одне дуже гучне підписання на підсилення власної оборони.

Ідеться про італійського центрального захисника Алессандро Бастоні з міланського Інтера, за яким уже давно стежать представники "блаугранас".

Для того, щоб відсіяти двозначність останніх чуток, італійські ЗМІ вже готові надати інформацію про те, що з боку Барселони переговорна група вже прибула до Мілану те веде розмову щодо умов можливого контракту та заробітну платню футболіста.

Однак говорити про розмову на рівні клубів наразі буде передчасним, адже "змії" так досі й не визначились із власними вимогами з приводу продажу футболіста.

У цьому сезоні на рахунку Бастоні два голи та шість асистів у 35 матчах.