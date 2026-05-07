Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють лондонський Крістал Пелес та донецький Шахтар.

Лондонський Крістал Пелес та донецький Шахтар зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій УЄФА на Селгерст Парк на тлі перемоги англійців у Кракові з рахунком 3:1.

Олівер Гласнер та Арда Туран замін у стартових складах своїх команд не робили.

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Сарр, Піно — Матета.

Запасні: Метьюз, Бенітес, Лерма, Джонсон, Клайн, Г'юз, Странд Ларсен, Ріад, Родні, Девенні, Кардінс.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Очеретько, Марлон Гомес — Аліссон, Еліас, Егіналду.