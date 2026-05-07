Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють лондонський Крістал Пелес та донецький Шахтар.
фото ФК Шахтар Донецьк
07 травня 2026, 20:59
Лондонський Крістал Пелес та донецький Шахтар зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій УЄФА на Селгерст Парк на тлі перемоги англійців у Кракові з рахунком 3:1.
Олівер Гласнер та Арда Туран замін у стартових складах своїх команд не робили.
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Сарр, Піно — Матета.
Запасні: Метьюз, Бенітес, Лерма, Джонсон, Клайн, Г'юз, Странд Ларсен, Ріад, Родні, Девенні, Кардінс.
Запасні: Твардовський, Траоре, Криськів, Невертон, Ізакі, Азарові, Грам, Бондаренко, Назарина, Лукас, Мейрелліш, Проспер.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Очеретько, Марлон Гомес — Аліссон, Еліас, Егіналду.
Гра Крістал Пелес — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.