Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу навряд чи встигне відновитися до фіналу Кубка Італії проти Лаціо, який відбудеться 13 травня.

За інформацією італійських медіа, футболіст продовжує тренуватися за індивідуальною програмою і поки що не працює у загальній групі. Його участь у вирішальному матчі сезону залишається під великим питанням.

Чалханоглу цього сезону вже неодноразово стикався з проблемами зі здоров’ям, а останнє ушкодження — травма лівого стегна — знову вибило його з тренувального процесу. У клубі не планують ризикувати станом гравця, враховуючи також наближення міжнародних турнірів.

Відсутність півзахисника може стати серйозним викликом для Інтера, який розраховує на перемогу у фіналі та можливий золотий дубль у сезоні. Очікується, що остаточне рішення щодо його участі буде ухвалене ближче до матчу.

Матч Інтер — Лаціо відбудеться 13 травня у Римі на стадіоні Олімпіко.