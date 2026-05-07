Форвард Баварії розкритикував арбітраж після поразки від ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів.

Нападник Баварії Гаррі Кейн різко висловився щодо дій арбітра Жоау Пінейру після нічиєї 1:1 у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. За сумою двох зустрічей німецький клуб поступився 5:6 і вибув із турніру.

Форвард визнав розчарування результатом і підкреслив, що команда була близькою до завоювання титулів у сезоні:

"Зараз я просто розчарований. Цього року ми були надзвичайно близькі до перемоги. Звісно, ми мріяли виграти всі титули. Ми достатньо сильні, щоб досягти саме цього. Саме тому зараз, звісно, дуже боляче", — сказав Кейн.

Також нападник розкритикував суддівські рішення під час гри:

"Думаю, кожен, хто дивився матч, буде розлючений на суддю. Як можна минулого тижня фіксувати гру рукою, а цього тижня — ні? Мендеш мав би отримати червону картку. Якось суддя змінив свою думку. Так вже буває: щоб пройти далі, за два матчі потрібно мати на своєму боці трохи везіння. І саме ці дрібні деталі можуть вирішити результат".

Баварія завершила виступи в Лізі чемпіонів на стадії півфіналу, тоді як ПСЖ вийшов до фіналу турніру, де зіграє проти лондонського Арсеналу.