Ліга конференцій

Футболіст "гірників" вимушено залишив поле у ​​першому таймі єврокубкового матчу.

В даний час проходить матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій, в якому донецький Шахтар в гостях зустрічається з Крістал Пелес.

У цьому матчі травму отримав захисник "гірників" Вінісіус Тобіас, який був змушений залишити поле на 27 хвилині. Натомість на полі з'явився Алаа Грам.

Наразі деталі пошкодження 22-річного бразильця невідомі. У нинішньому сезоні він провів 39 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три гольові передачі.

Також зазначимо, що через пошкодження до заявки команди не потрапив ще один правий захисник Шахтаря Юхим Конопля і у ЗМІ була інформація, що він вибув до кінця сезону.

