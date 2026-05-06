Іспанія

Нападник ризикує пропустити Ель Класіко, а його відпочинок на яхті спровокував фанатський бунт та петицію про вигнання з клубу.

Кар'єра Кіліана Мбаппе у мадридському Реалі розгортається далеко не за тим сценарієм, якого очікували вболівальники та керівництво клубу. Попри вражаючу індивідуальну статистику — 85 голів у 100 матчах — 27-річний форвард ризикує завершити свій другий сезон у столиці Іспанії без перемог у Ла Лізі та Лізі чемпіонів. Для найтитулованішого клубу Європи такий результат розцінюється як абсолютний провал.

Наразі доля участі Мбаппе у надважливому недільному Ель Класіко проти Барселони залишається під великим питанням через травму підколінного сухожилля. Вершкові безнадійно відстають від каталонців на 11 очок, і перемога їм життєво необхідна. Проте головною темою для іспанських ЗМІ стала не травма, а поведінка гравця поза межами поля.

Отримавши від клубу дозвіл на відпустку під час відновлення, француз вирушив на Сардинію. Фотографії Мбаппе з відпочинку на яхті з'явилися в мережі саме тоді, коли його партнери грали непростий матч проти Еспаньйола.

Головний тренер команди Альваро Арбелоа став на захист свого підопічного: "У вільний час Мбаппе може робити все, що забажає, як і будь-який інший гравець", — заявив наставник.

Втім, мадридських фанатів це не заспокоїло. У соціальних мережах блискавично поширилася петиція із закликом до відходу нападника з клубу. Метою кампанії було зібрати 200 тисяч підписів, проте менш ніж за добу під нею підписалися понад 12 мільйонів людей.

Критика на адресу Кіліана лунає не лише від обурених уболівальників. Журналісти та експерти активно обговорюють проблеми всередині колективу, відсутність ігрової хімії з Вінісіусом Жуніором та надмірну зосередженість Мбаппе на власних показниках.

За інформацією джерел з оточення Хабі Алонсо (колишнього наставника команди), Мбаппе був настільки одержимий бажанням побити рекорд Кріштіану Роналду — 59 голів за календарний рік, — що форсував своє повернення на поле попри медичні застереження щодо коліна.

Це лише погіршило ситуацію з його здоров'ям. Француз пройшов шлях від повної дисципліни за часів Карло Анчелотті до відвертого індивідуалізму після серії невдач, зокрема незабитих пенальті у матчах з Ліверпулем"та Атлетіком. Намагання діяти по-своєму не принесло командного успіху ані під керівництвом Алонсо, ані зараз, за Альваро Арбелоа.

Представники Мбаппе категорично відкидають усі звинувачення, публічно заявляючи, що гравець повністю відданий Реалу. Тим часом іспанські медіа розділилися: одні вважають, що Кіліан став зручним "цапом-відбувайлом" на тлі загального жахливого сезону команди та вильоту у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, інші ж відверто ставлять під сумнів його лідерські якості та здатність адаптуватися до мадридського тиску.

Хай там як, меседж іспанської преси та фанатів залишається однозначним: третій поспіль сезон без великих трофеїв для Реала буде абсолютно неприйнятним. Керівництву доведеться ухвалювати радикальні рішення, і ключову роль у цьому відіграє те, чи зможе новий чинний тренерський штаб знайти правильний підхід до своєї головної, але такої проблемної зірки.