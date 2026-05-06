Але також запевним, що ситуацію вдалось розв’язати без наслідків для команди.

Останніми днями в іспанських ЗМІ почали ширитись чутки щодо можливого конфлікту поміж захисниками мадридського Реала Альваро Каррерасом та Антоніо Рюдігером поміж матчами Ла Ліги проти Алавеса (2:1) та Бетіса (1:1).

Оскільки інформаційна хвиля від подібної новини була доволі відчутною, іспанському футболісту довелось виходити з публічним повідомленням у своїх соціальних мережах.

"Останніми днями з'явилися певні чутки та коментарі щодо мене, які не відповідають дійсності.

Моя відданість цьому клубу та тренерам, які в мене були, була непохитною з першого дня, і так буде й надалі. Із моменту повернення я завжди працював із найвищим рівнем професіоналізму, поваги та відданості. Я дуже наполегливо боровся за здійснення своєї мрії — повернутись додому.

Щодо інциденту з товаришем по команді, то це було поодиноке питання, яке не мало глобального значення, і яке вже було вирішено. Мої відносини з усією командою дуже добрі.

¡Hala Madrid!", — заявив захисник Реала.

Відзначимо, що до цього ЗМІ також називали ще один конфлікт усередині мадридського клубу за участі Антоніо Рюдігера.