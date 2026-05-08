Ліга конференцій

Мінімальна перемога над Страсбуром відкрила шлях до вирішального матчу.

Райо Вальєкано здобув мінімальну перемогу над Страсбуром (1:0) і вийшов у свій перший в історії континентальний фінал.

Єдиний гол у матчі забив бразильський нападник Алемао, який знову став ключовою фігурою для мадридського клубу. Саме його точний удар дозволив Райо закріпити перевагу після першої зустрічі та пройти далі за сумою двох матчів.

Матч обслуговувала суддівська бригада на чолі з Крузляком, а система VAR працювала під керівництвом Ван Бекеля. Наприкінці зустрічі Страсбург отримав шанс зрівняти рахунок з пенальті, однак воротар Баталья здійснив вирішальний сейв і зберіг переможний результат для іспанців.

Попри тиск з боку французького клубу, Райо продемонстрував організовану гру в обороні та ефективність у вирішальні моменти. Команда Іньїго Переса втримала перевагу та оформила історичний вихід у фінал, який стане першим континентальним для клубу.

Страсбур — Райо Вальєкано 0:1 (загальний рахунок — 0:2)

Гол: Алемао 42

Страсбур: Пендерс, Дуе, Омобаміделе, Дукуре, Чілвелл (Нанасі 46), Барко, Ель-Мурабет (Амо-Амеяу 67), Морейра, Уаттара, Годо, Енкісо.

Райо Вальєкано: Баталья, Раціу, Лежен, Сісс, Чаваррія, Лопес (Гумбау 86), Валентін, де Фрутос (Балью 78), Паласон (Діас 78), Пача (Гарсія 85), Алемао (Камельйо 65).

Попередження: Чілвелл 25, Морейра 80 — Лопес 86, Валентін 87, Баталья 88