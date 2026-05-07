Ліга Європи

Команда Унаї Емері змогла відігратися після поразки у першому матчі та перевернути ситуацію на свій бік.

Астон Вілла у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи на своєму полі розгромила Ноттінгем Форест з рахунком 4:0.

Команда Унаї Емері відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли на 36 хвилині результативним ударом відзначився Оллі Воткінс.

Потім у середині другого тайму Емільяно Буендія реалізував пенальті, подвоївши перевагу для "левів".

На 77 хвилині Вілла забила третій м'яч зусиллями Джона Макгінна, який за три хвилини оформив дубль.

Таким чином, Астон Вілла змогла вийти у фінал Ліги Європи після гостьової поразки у першому матчі (0:1). У фіналі підопічні Емері зіграють проти Фрайбурга, який вибив Браґу.

Астон Вілла — Ноттінгем Форест 4:0 (перший матч 0:1)

Голи: Воткінс, 36, Буендія, 57 (пен), Макгінн, 77, 80.

Астон Вілла: Мартінес — Дінь, Торрес (Мінгс, 90), Конса, Кеш — Тілеманс, Лінделеф (Богард, 74) — Буендія (Санчо, 86), Роджерс (Дуглас Луїз, 90), Макгінн (Бейлі, 90) — Воткінс.

Ноттінгем Форест: Ортега — Вільямс, Морату (Баква, 71), Міленкович, Жаїр (Мурільо, 88) — Макейті (Єйтс, 46), Андерсон, Домінгес, Гатчінсон (Сінклер, 88) — Ігор Жезус — Вуд (Лукка, 71).

Попередження: Морату, Жаїр.