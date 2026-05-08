Ліга Європи

Німецька команда змогла відігратися після поразки у першому матчі, чому сприяло швидке вилучення у складі суперника.

Фрайбург у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи на своєму полі обіграв Брагу з рахунком 3:1.

Португальська команда, яка виграла перший матч (2:1), залишилася у меншості вже на шостій хвилині, коли пряму червону картку отримав півзахисник Маріо Доржелес.

Потім на 19 хвилині підопічні Юліана Шустера вийшли вперед зусиллями Лукаса Кюблера, після чого наприкінці першого тайму перевагу німців подвоїв Йоган Манзамбі.

У середині другого тайму Фрайбург забив третій м'яч у ворота португальської команди, а Кюблер оформив дубль. Брага не здавалася і на 79 хвилині Пау Віктор скоротив відставання в рахунку.

Таким чином, Фрайбург уперше у своїй історії вийшов у фінал єврокубкового турніру, де зіграє проти Астон Вілли, яка вибила Ноттінгем Форест.

Фрайбург — Брага 3:1 (перший матч 1:2)

Голи: Кюблер, 19, 72, Манзамбі, 41 — Віктор, 79.

Фрайбург: Атуболу — Трой, Лінгарт, Гінтер, Кюблер (Макенго, 81) — Гефлер, Еггештайн — Гріфо (Гелер, 90+2), Манзамбі, Бесте (Огбус, 81) — Матанович.

Брага: Горнічек — Карвалью (Москардо, 65), Олівейра, Лагербільке — Доржелес, Тікназ (Гонсало, 77), Моутінью, Гомес — Саласар (Наварро, 65), Горбі — Віктор.

Попередження: Віктор, Горбі, Тікназ, Гонсало.

Вилучення: Доржелес, 6 (пряма червона).