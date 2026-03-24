Зірковий французький форвард та чемпіон світу приєднається до клубу MLS влітку 2026 року.

Американський футбольний клуб Орландо Сіті у своїх соцмережах офіційно оголосив про підписання контракту з переможцем Чемпіонату світу 2018 року Антуаном Грізманном. Француз переходить до MLS з іспанського Атлетіко Мадрид. Антуан гратиме за мадридський Атлетіко до кінця сезону 2025/2026

Антуан Грізманн є справжньою легендою мадридського Атлетіко. Його кар'єра у складі матрацників ділиться на два етапи, протягом яких він став історичним рекордсменом клубу. Грізманн вперше став гравцем мадридського клубу влітку 2014 року, перейшовши з Реал Сосьєдад.

У 2019 році він покинув команду заради трансферу в Барселону. Влітку 2021 року Антуан тріумфально повернувся до Дієго Сімеоне (спочатку на правах оренди, а згодом клуб повністю викупив його контракт.

Грізманн назавжди вписав своє ім'я в історію Атлетіко, ставши найкращим бомбардиром клубу за всі часи (побивши давній рекорд Луїса Арагонеса). Загалом його статистика за мадридський клуб виглядає так: Зіграні матчі: 488 Голи: 211 Результативні передачі: 97

Разом з командою француз здобув три престижні командні титули: Ліга Європи УЄФА (2017/18) — Грізманн став головним героєм фінального матчу проти Марселя, оформивши дубль. Суперкубок УЄФА (2018) — перемога над мадридським Реалом. 3. Суперкубок Іспанії (2014).

Крім того, у сезоні 2015/16 він допоміг команді дістатися до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА та був визнаний найкращим гравцем сезону в іспанській Ла Лізі.