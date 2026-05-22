Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер заявив, що рішення було узгоджене з попереднім складом захисників.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував реакцію захисника Гаррі Магвайра на невключення до заявки команди на чемпіонат світу-2026.

За словами німецького фахівця, він був здивований публічною заявою футболіста про те, що той "шокований і розчарований" своїм непотраплянням до складу.

"Я здивувався, коли прочитав заяву Магвайра про те, що він шокований. У нас була приватна розмова, і в нього була можливість висловити свої почуття. Моє рішення полягало в тому, що ми залишаємося з тими захисниками, з якими пройшли минулу осінь", — заявив Томас Тухель.

Нагадаємо, 22 травня Тухель оголосив заявку збірної Англії на ЧС-2026. Окрім Магвайра, до неї не потрапили також Трент Александер-Арнольд, Філ Фоден, Коул Палмер і Люк Шоу.