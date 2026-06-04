Іспанія

Бельгієць стане вільним агентом.

Півзахисник Жирони Аксель Вітсель змінить клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніл Сола.

За інформацією джерела, у 37-річного бельгійця закінчується контракт 30 червня, і він стане вільним агентом.

Також наголошується, що Жирона мала опцію продовження контракту з футболістом на наступний сезон, але вона була пов'язана зі збереженням місця в Ла Лізі, чого досягти не вдалося.

Минулого сезону Вітсель провів 32 матчі, в яких забив один гол та віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Стуані вирішив залишитися в Жироні після вильоту з Ла Ліги.