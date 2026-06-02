Нідерланди. Новина

Колишній наставник каталонського клубу уклав угоду з нідерландським грандом, замінивши на посаді головного тренера Оскара Гарсію.

Амстердамський Аякс успішно завершив пошуки нового керманича команди. За ексклюзивною інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, нідерландський клуб досяг повної домовленості з іспанським фахівцем Мічелом. Сторони вже владнали всі необхідні формальності, а офіційне підписання контракту відбувається саме сьогодні.

Для Мічела цей крок стане спробою перезавантажити кар'єру після вкрай важкого та невдалого року в Іспанії. Тренер не зміг зберегти прописку Жирони в елітному дивізіоні — за підсумками минулого чемпіонату каталонський колектив посів передостаннє, 19-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги та вилетів у Сегунду.

Утім, кризовий період нині переживає і його новий клуб. Сезон Ередивізі також видався для Аякса відверто слабким: команда фінішувала лише на 5-му місці в чемпіонаті Нідерландів, пропустивши вперед ПСВ, Феєнорд, Неймеген та Твенте.

Попередній головний тренер амстердамців Оскар Гарсія не зміг забезпечити очікуваних результатів і залишив свою посаду, звільнивши місце для співвітчизника.